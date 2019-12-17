AK Parti Hanak İlçe Başkanı görevinden istifa etti

AK Parti Hanak İlçe Başkanı Tanju Kilit görevinden istifa etti. İki dönem gençlik kolları başkanlığı görevi, 1 dönem ilçe yönetim kurulu üyeliğinin ardından 2 dönem ilçe başkanlığı görevini üstlenen Kilit, AK Parti'deki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

TEŞEKKÜR ETTİ

Kilit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "29 Kasım 2014 tarihinde devir aldığım Hanak AK Parti İlçe Başkanlığı görevimi layıkıyla yerine getirdiğime inanıyorum. Hanak ilçe Başkanlığım süresince desteklerini esirgemeyen başta ailem olmak üzere ilçe teşkilatı arkadaşlarıma ilçe kadın kolları başkanı ve yönetimine ilçe gençlik kolları başkanı ve yönetimine ve tüm Hanaklı hemşehrilerime ayrı ayrı şükranlarımı sunuyor ve teşekkür ediyorum.

"BU BİR BAYRAK YARIŞI"

Ayrıca daha önceki dönemlerde çalıştığım il başkanım Yunus Baydar'a, Yusuf Demirci'ye mevcut il başkanım Hakan Aydın ve yönetimine ayrıca teşekkür ediyorum. Ak davanın bir bayrak yarışı olduğunu unutma dan bu bayrağın daha ilerilere taşınması için bayrağımızı yeni bir arkadaşa devretmek için 7. olağan kongresinde aday olmadığımı beyan ediyor ve Hanak ilçe başkanlığından istifa ediyorum" sözlerini kaydetti.