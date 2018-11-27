AK Parti Hatay Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler Kimdir? İbrahim Güler Kaç Yaşındadır?

AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 şehrin belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti'de Hatay Belediye Başkan adayı İbrahim Güler oldu. Peki İbrahim Güler kimdir? İbrahim Güler kaç yaşındadır? Nerelidir?

HATAY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI İBRAHİM GÜLER KİMDİR?

İbrahim Güler, 1976 yılında Reyhanlı'da doğmuştur. Gazi Üniversitesi'nde Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi'nde okumuştur.2017 yılında Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü'nde eğitim gördü. 1997-2005 yılları arasında Edirne, Şanlıurfa ve Hatay'da öğretmenlik yaptı.

İBRAHİM GÜLER BİRÇOK GÖREVDE BULUNMUŞTUR

Güler Uls. Taş. Firmasına ortaktır ve aynı zamanda müdürüdür. 2012 yılında AK Parti Antakya İlçe başkan yardımcısı oldu. 2012 yılında IBC GÜLER Dış Tic.şirketini kurdu. 2013 yılında Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Yön.Krl.Üyesi oldu. 2014 yılında Hatay Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi oldu. 2014 yılında Hatay RORO Yön.Krl Başkanı görevine geldi. (Ortadoğu Süveyş'in güneyine Ülke karayolu İhracat ve Lojistiğini bağlayan tek düzenli RORO hattıdır.)

EVLİ VE 5 ÇOCUK BABASI

2015 yılında AK Parti milletvekili aday adayıoldu. 2018 yılında AK Parti Hatay İl Başkanı görevine geldi. İbrahim Güler, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Hatay Belediye Başkan adayı olmuştur. İyi derecede Arapça, orta derecede İngilizce ve Almanca bilen İbrahim Güler, evli ve 5 çocuk babasıdır.