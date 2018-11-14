AK Parti Hatay İl Başkanı Güler'in Esnaf Ziyareti

AK Parti Hatay
İl Başkanı İbrahim Güler
, Antakya
'da çarşı esnafını ziyaret etti.
Güler, il yöneticileri ve teşkilat mensuplarıyla gerçekleştirdiği ziyarette, esnafları dolaşarak sohbet etti.
Esnafın sorunlarını ve taleplerini dinleyen Güler, yaptığı açıklamada, AK Parti'nin milletin teveccühü ile 17 yıldır iktidarda kaldığını söyledi.
Halkın bu teveccühünün kendilerine enerji verdiğini belirten Güler, "Partimiz milletinden aldığı emir ve talimatlarla, memleketi imar edip gönülleri ihya etmiştir. Bizler de AK Parti'nin temsilcileri olarak halkımızın bu desteğine, ilgisine layık olmaya gayret ediyoruz. Hem milletin halini hatırını sorup, çaylarını içiyor, hem de taleplerini kendilerinden dinlemek istiyoruz. İnşallah hep birlikte Türkiye
'nin büyük hedeflerine ulaşacağız." ifadelerini kullandı.
Antakya,Hatay,Ak Parti
14 Kasım 2018 Çarşamba 14:09