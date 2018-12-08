AK Parti Hatay Milletvekili Çelik'in Tügva'yı Ziyareti

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik
, Türkiye
Gençlik Vakfı (TÜGVA) Antakya
İlçe Temsilciğini ziyaret etti.
TÜGVA Antakya İçe Temsilcisi Ömer Bilgin
ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Çelik, bir süre gençlerle sohbet ederek yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bilgin, ziyarette yaptığı konuşmada Türkiye Gençlik Vakfı'nın dünya üzerinde iyi ve güzele dair ne varsa savunan, her daim hakkın ve adaletin tarafında olacak bir nesil yetiştirme amacıyla kurulmuş yeni nesil bir gençlik vakfı olduğunu belirtti.
Çelik'in ziyaretine AK Parti Hatay İl Kadın Kolları Başkanı Sara Gök ve AK Parti Antakya İlçe Kadın Kolları Başkanı Sabriye Güçlü de eşlik etti.
Antakya,Milletvekili,Hatay
08 Aralık 2018 Cumartesi 13:37