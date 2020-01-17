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AK Parti Hatay Milletvekili Çelik'ten AA'ya geçmiş olsun ziyareti

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine yaptığı baskın nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

17.01.2020 17:28 | Son Güncelleme: 17.01.2020 17:34AK Parti Hatay Milletvekili Çelik'ten AA'ya geçmiş olsun ziyareti
AK Parti Sabahat Özgürsoy Çelik, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine yaptığı baskın nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.
Çelik, beraberinde partisinin Antakya İlçe Başkanı Emrullah Gülen, Yayladağ İlçe Başkanı Doğan Gürlen ile AA Hatay Bürosu'nu ziyaret etti.
Kurumun çalışmaları hakkında bilgi alan Çelik, Mısır'da AA çalışanlarının gözaltına alınmasını, basın özgürlüğüne vurulan büyük bir darbe olarak gördüklerini belirtti.
AA çalışanlarının derhal bırakılması gerektiğini aktaran Çelik, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Kaynak: AA

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