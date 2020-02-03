Haberler » Güncel » AK Parti Hatay Milletvekili Çelik'ten İdlib'deki saldırılarda yaralanan Mehmetçiklere ziyaret - Haber

AK Parti Hatay Milletvekili Çelik'ten İdlib'deki saldırılarda yaralanan Mehmetçiklere ziyaret

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında yaralanan askerleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

03.02.2020 18:10 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:26AK Parti Hatay Milletvekili Çelik'ten İdlib'deki saldırılarda yaralanan Mehmetçiklere ziyaret
AK Parti Sabahat Özgürsoy Çelik, 'de rejim unsurlarının saldırısında yaralanan askerleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
Milletvekili Çelik, Hatay Devlet Hastanesinde tedavileri süren askerleri ziyaret edip geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Yetkililerden askerlerin sağlık durumu hakkında bilgi alan Çelik, Mehmetçiklerin aileleriyle de görüştü.
Çelik'e ziyaretlerinde Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, AK Parti Antakya İlçe Başkanı Emrullah Gülen, Altınözü İlçe Başkanı Yusuf Bulanık da eşlik etti.

Milletvekili, AK Parti, İdlib, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:59  Günlük burç yorumları 4 Şubat 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
17:39  Maydonoz nasıl yazılır? TDK'ya göre maydonoz mu, maydanoz mu?
17:03  Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?
16:51  İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
16:31  2020 AGİ ücretleri ne kadar oldu? AGİ 2020 evli, bekar, çocuklu - AGİ 2020 net
4.02.2020 00:52:02