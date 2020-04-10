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AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi'den soğan çiftçisine yönelik açıklama Açıklaması

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, kentte yaklaşık bir hafta sonra başlayacak soğan hasadının yapılmasında herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını söyledi.

10.04.2020 10:38 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:38
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi'den soğan çiftçisine yönelik açıklama Açıklaması
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, kentte yaklaşık bir hafta sonra başlayacak soğan hasadının yapılmasında herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını söyledi.
Şanverdi, yaptığı yazılı açıklamada, soğan hasadında sıkıntı yaşanmayacağını meclis genel kurulunda dile getirdiğini kaydetti.
Bir hafta sonra erkenci soğanın Hatay'da hasadına başlanacağını belirten Şanverdi, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu ürünü toplayacak olan mevsimlik işçilerin ilimize gelişleri ve 65 yaş üstü çiftçilerimizin tarlalara gitmeleriyle ilgili tereddütleri vardı. Bu konuda sıkıntı yaşanmaması için Sayın Tarım ve Orman Bakanımızla görüşmemizde çiftçilere kolaylık sağlanması konusunda herhangi bir sorun olmadığını belirtti. Çiftçilerimiz, ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvurmaları durumunda mevsimlik tarım işçileri ve sokağa çıkma yasağı bulunan çiftçilerimize gerekli izinler verilecektir." ifadelerini kullandı.
Şanverdi, çiftçilerin koronavirüsüne karşı tedbirli olmaları yönünde hassas davranmaları gerektiğini hatırlatarak tüm çiftçilere bereketli hasat diledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Hüseyin Şanverdi, Milletvekili, AK Parti, Hatay, Güncel
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