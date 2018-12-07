AK Parti Hatay Milletvekili Özgürsoy'dan, Hatoder'e Ziyaret

07 Aralık 2018 Cuma 14:02



07 Aralık 2018 Cuma 14:02

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Çelik Özgürsoy, Hatay Talasemi ve Orak Hücre Hastalıkları Derneğini (HATODER) ziyaret etti.Özgürsoy, ziyarette talasemi ve orak hücre hastalarının karşılaştığı sorunları tek tek not alarak, çözüm için gerekli adımları atacağını söyledi.HATODER Başkanı Burhan Kerimoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Hatay'da bin 600 civarında orak hücre, 375 talasemi ve 58 civarında hemoglobinopati hastası olduğunu aktardı.Hastaların bazı sağlık kuruşlarında sorunlarla karşılaştığını ve zor durumda kaldığını belirten Kerimoğlu, sorunların çözümü için Özgürsoy'a bilgi verdi.AK Parti Hatay Kadın Kolları İl Başkanı Sara Gök ve AK Parti Antakya Kadın Kolları İlçe Başkanı Sabriye Güçlü'nün de bulunduğu ziyaret sonunda Kerimoğlu, Milletvekili Özgürsoy'a ziyaret anısına plaket takdim etti.