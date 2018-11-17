AK Parti Hatay Milletvekili Yayman, Adaylara Başarılar Diledi

17 Kasım 2018 Cumartesi 11:11



17 Kasım 2018 Cumartesi 11:11

AK Parti Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, aday adaylarına başarı dileklerini iletti.Yayman sosyal medyada yayımladığı mesajında, 2019 yerel seçimleri için partisinin tüm kademelerine yüzlerce başvuru olduğunu kaydetti.Partililerine gösterdikleri yoğun ilgi için tüm aday adaylarına teşekkür eden Yayman, "Umudun adresinin genel seçimlerde olduğu gibi yerel seçimlerde de yine AK Parti'nin olduğunu görüyoruz. Listeler açıklanana kadar aday adayları arasında hayırda rekabet olacaktır. Bu rekabet, partimize yakışır şekilde saygı ve sevgi kuralları içinde olacaktır. Listeler kesinleştikten sonra ise herkesin AK Partimizin başarısı için çalışacağına inanıyoruz. Tüm aday adaylarımıza üstün başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.Yayman, "Birliğimiz gücümüzdür. Bu birliktelikle en önemli hedefimiz Hatay Büyükşehir Belediyesini kazanmaktır." dedi.