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AK Parti Hatay Milletvekili Yayman'dan Paskalya mesajı

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Paskalya Yortusu dolayısıyla mesaj yayımladı.

12.04.2020 15:10 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:10
AK Parti Hatay Milletvekili Yayman'dan Paskalya mesajı
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Paskalya Yortusu dolayısıyla mesaj yayımladı.
Yayman, mesajında, Hatay'ın dinlere ve dillere ev sahipliği yapan medeniyetler şehri olduğunu belirtti.
Hristiyanların Paskalya Yortusu'nu kutlayan Yayman, "Kovid-19 günlerinde bu birliğimizi ve kardeşliğimizi korumamız daha da anlamlı bir hal almıştır. İnşallah gelecek yıl yine beraberce Paskalya'yı kutlayacağımız günlerde buluşacağız. Her zaman dediğimiz gibi biz birlikte Türkiyeyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Milletvekili, Paskalya, AK Parti, Hatay, Güncel
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