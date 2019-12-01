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AK Parti Hatay milletvekilleri muhtarlarla buluştu

AK Parti Hatay milletvekilleri Hassa ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

01.12.2019 16:43 | Son Güncelleme: 01.12.2019 16:45
AK Parti milletvekilleri ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.
Mahallesi'nde bir restorandaki programda konuşan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Türkiye'nin en büyük projelerinden birinin Hassa Tüneli olduğunu söyledi.
Bu projede ilk kazmanın 2020 yılında vurulacağını belirten Yayman, bölgeye hayırlı olmasını diledi.
Yayman, yeni parti kuracağı öne sürülen Ali Babacan'a da eleştirilerde bulundu.
Milletvekilleri Hacı Bayram Türkoğlu, Hüseyin Şanverdi ve Sabahat Özgürsoy Çelik'te belediye konferans salonunda muhtarların sorunlarını dinleyerek taleplerini not aldı.
AK Parti Hatay milletvekilleri muhtarlarla buluştu

AK Parti, Küreci, Hassa, Hatay, Güncel

Kaynak: AA


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