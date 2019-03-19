AK Parti Heyeti Beytüşşebap'ta

Kaynak: İHA

Ak Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik ve beraberindeki heyet Beytüşşebap'ta esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Uzun araç konvoyuyla ilçeye gelen milletvekili ve beraberindeki heyeti aşiret liderleri karşıladı.AK Parti seçim çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. Seçim çalışmaları kapsamında ev ev dolaşan Ak Parti Beytüşşebap Belediye Başkan adayı Habip Aşan'a destek amaçlı Şırnak'tan gelen Milletvekili Rizgin Birlik ve Ak Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ile beraberindeki partililer uzun araçlık konvoyla ilçeye giriş yaptı. Jirki aşiret lideri Tahir Adıyaman, Ak Parti İlçe Başkanı Hulusi Adıyaman ve Beytüşşebap Belediye Başkan adayı Habip Aşan gelen heyeti karşıladı. Burada yapılan konuşmalar sonrasında esnaf ziyareti gerçekleşti. Milletvekili Birlik Beytüşşebaplı esnafın sorun ve sıkıntılarını dinleyerek seçim sonrasında yapılacak olan dev yatırımların projelerini halka tanıttı. Birlik "Beytüşşebap'a geliş amacımız yerel seçimlere az bir süre kaldı. Allah nasip ederse Beytüşşebap'ta profili yüksek bir adayımız var. İnşallah kazanacaktır. Beytüşşebaplılara güzel hizmetler yapacağız inşallah. Beytüşşebap'ı istiyor olmamızın nedeni Beytüşşebaplı halkın yararına olmasıdır. Eğer bölgede huzur olursa inşallah her şey olacaktır hükümet olarak parti olarak biz halkın hizmetindeyiz" dedi.2 gün boyunca ilçede kalacak olan milletvekili Rizgin Birlik ve beraberindekiler 31 mart yerel seçimler öncesi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. - ŞIRNAK