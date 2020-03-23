AK Parti heyeti CHP ve İYİ Parti'yi ziyaret edecek

AK Parti heyeti, infaz indirimiyle ilgili düzenleme konusunda CHP ve İYİ Parti'yi ziyaret edecek.AK Parti, infaz düzenlemesini görüşmek üzere yarın CHP ve İYİ Parti'yi TBMM'de ziyaret edecek. AK Parti heyetinin CHP'yi saat 10.00'da, İYİ Parti'yi ise saat 14.00'te ziyaret etmesi bekleniyor. AK Parti heyeti Cuma günü de MHP ile görüşmüştü. - ANKARA

Kaynak: İHA