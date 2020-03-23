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AK Parti heyeti, infaz indirimiyle ilgili düzenleme konusunda yarın saat 10.00'da CHP'yi, saat...

AK Parti heyeti, infaz indirimiyle ilgili düzenleme konusunda yarın saat 10.00'da CHP'yi, saat 13.00'te İYİ Parti'yi ziyaret edecek.

23.03.2020 13:37 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:37
AK Parti heyeti, infaz indirimiyle ilgili düzenleme konusunda yarın saat 10.00'da CHP'yi, saat...
AK Parti heyeti, infaz indirimiyle ilgili düzenleme konusunda yarın saat 10.00'da CHP'yi, saat 13.00'te İYİ Parti'yi ziyaret edecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, AK Parti, Politika

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