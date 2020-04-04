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AK Parti heyeti, NEVÜ Rektörü Aktekin'e ziyaret

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'i ziyaret etti.

04.04.2020 09:44 | Son Güncelleme: 04.04.2020 09:44
AK Parti heyeti, NEVÜ Rektörü Aktekin'e ziyaret
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'i ziyaret etti.

Belediye Başkanı Arı, beraberinde AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe ve AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar ile birlikte, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından geçtiğimiz günlerde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü görevine vekaleten atanan Prof. Dr. Semih Aktekin'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Arı, Rektör Aktekin'e yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek başarılı çalışmalar temennisinde bulundu.

Yerel yönetimlerle belediyelerin işbirliğinin şehre değer katacağını belirten Arı, belediye olarak üniversite ile yapılacak projelere her zaman açık olduğunu kaydetti.

Nevşehir'in marka şehir olması yolunda gerçekleştirdikleri çalışmalarda akademik çevrenin görüş ve önerilerine de büyük önem verdiklerini ifade eden Arı, üniversite ve şehrin diğer aktörleri ile işbirliğinin Nevşehir'e daha da değer katacağını söyledi.

Arı ve beraberindeki AK Parti heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Aktekin ise, konuklarına teşekkür etti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Semih Aktekin, AK Parti, Nevşehir, Politika
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Haberler ›› Politika ››AK Parti heyeti, NEVÜ Rektörü Aktekin'e ziyaret - Haberler

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