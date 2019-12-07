Ak Parti heyetinden ASİMDER'e ziyaret

AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı heyeti, "5 Aralık Dünya Sivil Toplum Kuruluşları Günü" hasebiyle Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER'i ziyaret etti.



AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Berrin Anuk, beraberindeki heyet ile birlikte ASİMDER'i ziyaret ederek çalışmalarını taktir ve takip ettiklerini belirtti. Anuk, "Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve genel merkezimizin STK'lara vermiş olduğu dikkat ve önemi sizde taktir edersiniz. Bu günde 5 Aralık Dünya Sivil Toplum Kuruluşları günü münasebetiyle ilimizde faaliyet gösteren STK'ları temsilen ASİMDER Genel Merkezini ziyaret etmeyi uygun gördük. Şehrimizde faaliyet gösteren 200' yakın dernek, sendika ve vakıf şubeleri bulunmaktadır. Bu STK'ların yaşadıkları sorunları ve biz AK Parti İl teşkilatımızdan istekleriniz nelerdir öğrenmeye aynı zamanda gününüzü kutlamak için bu ziyareti yaptık" dedi.



ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey ise, "Iğdır'da faaliyet gösteren 70'e yakın STK 'lar olarak ayda bir istişare toplantısı yapıyoruz. Genel sekretaryasını ASİMDER Genel Merkezinin üstlendiği STK'a Platformumuzda şehrimizin sorunları ve çözümleri üzerine sohbetler ederek başta Valimiz Enver Ünlü ve ilimizde görev yapan bürokratlarımıza rapor halinde iletiyoruz. Zaman zamanda şehrimizdeki siyasi parti temsilcileriyle de bir araya geliyoruz. Şehrimizdeki en önemli sıkıntı STK'larla şehrimizin sorunlarının paylaşılmamasıdır. Dünya'da siyasete ve şehir yönetimlerine STK'lar fikirleriyle yardımcı olup yön vermektedir. Ancak şehrimizde bu aşamaya gelemediğimiz tarafımızca tespit edilmiştir. Bu nazik ziyaretinizle inşallah bu aksaklıkları da atlatırız. STK'lar, Siyasiler ve Bürokrasisiyle el ele verir şehrimizin sorunlarını çözeriz" şeklinde konuştu. - IĞDIR

Kaynak: İHA