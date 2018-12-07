AK Parti Heyetinden Bakan Dönmez'e Ziyaret

07 Aralık 2018 Cuma 14:30



07 Aralık 2018 Cuma 14:30

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, AK Parti Bilecik İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Karaman ile birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i makamında ziyaret etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Dönmez, konuklarına teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bilecik Belediye Başkanı adayı olarak gösterilen Belediye Başkanı Nihat Can'ı tebrik eden Bakan Fatih Dönmez, Belediye Başkanı Nihat Can'a kolaylıklar diledi.Belediye Başkanı Nihat Can ise ziyareti hakkında, "Şehrimizi şahlandırmayı kendilerine vazife edinen, yol arkadaşlarımız milletvekilimiz, il başkanımız ve gençlik kolları başkanımız ile birlikte, değerli ağabeyimiz, gururumuz, hemşehrimiz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'i ziyaret ettik. 31 Mart Yerel Seçimlerinde üstlenmiş olduğum kutlu vazifeyi zafere ulaştırmak için istişarelerde bulunduk. Sayın Bakanımıza destekleri ve katkıları sebebiyle teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK