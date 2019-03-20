AK Parti Heyetinden Borsaya Ziyaret

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AK Parti Gaziantep milletvekilleri, Şahinbey ve Şehitkamil belediye ile il başkanı, Gaziantep Ticaret Borsasını (GTB) ziyaret etti.GTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarete, AK Parti Gaziantep milletvekilleri, Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer, Ali Şahin, Derya Bakbak, Sait Kirazoğlu, Müslüm Yüksel, AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak ve parti il ve ilçe teşkilatı üyeleri katıldı.Hububat-bakliyat satış salonlarında GTB üyeleriyle buluşan AK Parti heyeti, Gaziantep ve ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, tarım sektöründe üreticiye sağlanan destekler hakkında bilgiler verdi.Ürün satış salonlarında borsa üyeleriyle bir araya gelerek istişarelerde bulunan Gaziantep milletvekilleri ve belediye başkanları, günün ilk buğday satışının yapıldığı sabah seansına da katıldı.GTB Meclis başkan yardımcıları Enver Çokay ve Karaca Türkmen, GTB Yönetim Kurulu başkan yardımcıları Cesim Arslan ve Ali Alagöz ile meclis üyeleri tarafından karşılanan heyete, borsanın faaliyetleri, tamamlanan ve devam eden projeleri hakkında bilgiler verildi.Enver Çokay, konuşmasında, Gaziantep'in ekonomideki başarı çıtasını yükseltecek ve ihracat potansiyelini daha ileri noktalara taşımaya katkı sağlayacak global ölçekli projeler üzerinde çalıştıklarını ifade etti.Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin desteği ve iş birliği ile yapımına başlanan "Et Borsası ve Et Hali" projesinin artık bitme aşamasına geldiğine dikkat çeken Çokay, "Türkiye'nin en büyük ve modern Et Borsasını inşallah bu yıl içerisinde tamamlamış ve hizmete açmış olacağız. Toplam 32 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen Et Borsası, monoray sistemlerinden soğuk hava depolarına kadar et üretiminde ihtiyaç duyulan tüm modern gereksinimleri içerisinde barındıracak." ifadelerini kullandı.GTB olarak Türkiye'de ilkleri Gaziantep'e kazandırmak istediklerini ve bu doğrultuda sektörde bir ilk olacak Antep Fıstığı Lisanslı Depoculuk tesisinin temelini Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katıldığı törenle attıklarını anımsatan Çokay, 10 bin ton ürün depolama kapasitesine sahip lisanslı depoyu İpekyolu Kalkınma Ajansının destekleriyle bu seneki Antep fıstığı hasat sezonuna yetiştirmek istediklerini belirtti.GTB'nin vizyon projeleri arasında yer alan Hububat Emtia Merkezini de en kısa sürede hizmete açmayı planladıklarını kaydeden Çokay, "Bölge tarım ticaretine yön verecek olan Hububat Emtia Merkezinin yer temini ve fizibilite çalışmalarını tamamladık. İpekyolu Kalkınma Ajansının destekleriyle şehrimize kazandıracağımız merkezin en hızlı şekilde tamamlanması noktasında tüm projelerimizde yanımızda yer alan değerli Gaziantep milletvekillerimizin desteklerini yine üyelerimiz adına talep ediyoruz." açıklamasında bulundu.Cesim Arslan da TOBB'un A-sınıfı akredite borsaları arasında yer alan GTB'nin kurulduğu 1958 yılından bu yana Gaziantep ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak örnek çalışmalar yürüttüğünü belirtti.GTB'nin işlem hacmi bakımından Türkiye'nin en büyük 5 borsası arasında yer aldığını vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:"Türkiye'de Elektronik Ürün Senetleri hizmeti vermeye yetkilendirilmiş 9 borsadan birisiyiz. ELÜS Platformumuzda, 2018 yılında yaklaşık 1 milyon ton ürün işlem gördü. Platformumuz, 15 farklı ilde, 31 yetkili lisanslı depo aracılığıyla yaklaşık 14 bin çiftçi üyemize hizmet veriyor."Arslan, GTB projelerinin şehre kazandırılması noktasında büyük desteklerini gördükleri Gaziantep milletvekillerine ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.Milletvekili Ahmet Uzer ise üreten ve üretime değer katan GTB üyeleriyle bir arada olmaktan duydukları memnuniyeti belirtti.Milletvekili Uzer, 31 Mart yerel seçimleri, Gaziantep ekonomisi ve tarım sektöründe üreticilere sağlanan desteklerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.Ziyarette, GTB Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri, Mehmet Özmen, Ahmet Karakan, Fatih Çakır, Mehmet Emin Balyemez, Murat Çetin, Orhan Çetin, Mevlüt Polat, Ali Yılmaz, Enver Bal, Aydın Şen ve Mehmet İşbilir de hazır bulundu.