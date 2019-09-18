Haberler » Güncel » Haber

AK Parti heyetinden Çukurca'ya çıkarma

AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç ve AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, beraberindeki partililerle Çukurca Belediyesini ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

18.09.2019 09:38AK Parti heyetinden Çukurca'ya çıkarma
AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç ve AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, beraberindeki partililerle Çukurca Belediyesini ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, Yüksekova İlçe Başkanı Naci Bilici, Çukurca İlçe Başkanı Zeki Derin ve beraberindeki heyet, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Milletvekili Husret Dinç ve beraberindeki heyet, ilçede yapımı bitme aşamasına gelen Bayraktepe Seyir Terası ve havuz yapımı, Yeşil Çeşme Mahallesi'ndeki yol genişletme çalışmasını ve Emir Şaban Mahallesi'ndeki Taraçalama Parkı'ndaki çalışmaları ziyaret ederek incelemelerde bulundular.

Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, AK Parti heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Milletvekili Dinç ve Başkan Gür'e yöresel kilim hediye etti. - HAKKARİ

Milletvekili, AK Parti, Hakkari, Çukurca, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:41 Konya'da pkk için keşif yapan sanıkların cezaları belli oldu-arşiv
12:41 Kocaeli'de yaşlı adamın taşladığı köpek bakım evine alındı
12:41 Dha yurt bülteni - 8
12:39 Kamyonet tarlaya devrildi; sürücü ağır yaralandı
12:39 Başkan Alim Işık: "Bölgenin en modern hayvan barınağı Kütahya'da"
12:39 Yanan otomobil, itfaiyenin müdahalesi sırasında patladı
12:38 Varank: "Teknoloji üreten, icat çıkaran bir gençlik yetiştirmeyi hedefliyoruz"