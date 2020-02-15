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AK Parti heyetinden Durankaya ve Geçitli'ye çıkarma

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah, beraberindeki partililerle Durankaya beldesi ile Geçitli köyünü ziyaret etti.

15.02.2020 11:13 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:14AK Parti heyetinden Durankaya ve Geçitli'ye çıkarma
AK Parti İl Başkanı Emrullah, beraberindeki partililerle beldesi ile köyünü ziyaret etti.

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, beraberindeki başkan yardımcıları Tahsin Demir, Nazif İlçin, Zafer Özbek ve M. Ali Kanat, Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter, il encümenleri Nedim Yaşar ve Nazmi Adıyaman ve bazı partililerle kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Durankaya beldesi ile Kato Dağı uzantısındaki Geçitli köyünü ziyaret etti.

Kara bata çıka bölgeye ulaşan AK Parti heyeti, belde sakinleri ve köylüler tarafından karşılandı. Evlere konuk olan Başkan Gür ve beraberindekiler, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Vatandaşların sorun ve sıkıntılarını yerinde dinleyerek not alan Başkan Gür, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hakkari'ye büyük önem verdiğini söyledi. Hakkari halkının hizmetin en iyisine layık olduğunu ifade eden Başkan Gür, yaz aylarında Hakkari'de yapılacak olan projeler hakkında bilgi verdi. - HAKKARİ

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Kaynak: İHA

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