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AK Parti heyetinden engelliler derneğine ziyaret

AK Parti Malazgirt İlçe Başkanı Kenan Deniz ve beraberindekiler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle 1071 Malazgirt Engelsiz Yaşam Derneğini ziyaret etti.

04.12.2019 13:18 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:18AK Parti heyetinden engelliler derneğine ziyaret
AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz ve beraberindekiler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle 1071 Malazgirt Engelsiz Yaşam Derneğini ziyaret etti.
Burada konuşan Deniz, engelli vatandaşların sadece bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini söyledi.
Kaymakamlığın dernek açma konusundaki desteklerinin anlamlı olduğunu belirten Deniz, şöyle konuştu:
"Engelli vatandaşlarımız adına dernek yerini tahsis eden İlçe Kaymakamız Sayın Emre Yalçın ve Belediye Başkanımız Cengiz Altın'a teşekkür ediyorum. AK Parti hükümetimiz engelli vatandaşlar için her türlü kolaylığı sağlamak için kanun ve düzenlemeleri yapıyor. Kaymakamız ve belediye başkanımız da ilçemizdeki engelli vatandaşların yanında yer alıyor."
Dernek üyeleri de Deniz ve beraberindekilere ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Dünya Engelliler Günü, Malazgirt, AK Parti, Güncel

Kaynak: AA

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