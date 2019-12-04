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AK Parti heyetinden engellilere ziyaret

AK Parti Hakkari İl Başkanlığı heyeti, Bedensel Engelliler Derneği ve Kardelen Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

04.12.2019 09:32 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:37AK Parti heyetinden engellilere ziyaret
AK Parti İl Başkanlığı heyeti, Bedensel Engelliler Derneği ve Kardelen Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, beraberindeki yardımcısı Tacettin Kahraman, Merkez İlçe Başkanı Cemal Adıyaman, Kadın Kolları Başkanı Münevver Ertuş, Gençlik Kolları Başkanı Cumhur Demir, Sosyal Politikalar Başkanlığı Şehit ve Gaziler Birim Başkanı Şaban Arslan ile Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin'i ziyaret ederek burada engellilerle bir süre sohbet ettiler.

AK Parti heyeti, daha sonra da Kardelen Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Hikmet Demir'i ziyaret ederek, buradaki engellilerle yakından ilgilendiler. Başkan Gür, engelli çocuklarla yakında ilgilenerek kendilerine değişik hediyeler verdi. - HAKKARİ

AK Parti, Hakkari, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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