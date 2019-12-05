Haberler » Güncel » AK Parti heyetinden engellilere ziyaret - Haber

AK Parti heyetinden engellilere ziyaret

AK Parti Van İl Başkanı Kayahan Türkmenoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engellileri ziyaret ederek günlerini kutladı.

05.12.2019 09:51 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:56AK Parti heyetinden engellilere ziyaret
AK Parti İl Başkanı Kayahan Türkmenoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engellileri ziyaret ederek günlerini kutladı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle AK Parti Van İl Başkanlığı, bazı ziyaretler organize etti. İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, bu kapsamda ilk ziyaretini Görbir Görme Engelliler Derneğine yaptı. Türkmenoğlu, burada engelli vatandaşların sadece bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini söyledi. Görbir Görme Engelliler Derneğini Başkanı Osman İnce ve üyelerle sohbet eden Türkmenoğlu, günün anlamına binaen çiçek verdi. Dernek üyeleri de Türkmenoğlu ve beraberindekilere ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Türkmenoğlu, daha sonra İpekyolu ilçesinde bulunan Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğüne geçtiler. Buradaki çocukları ziyaret eden Türkmenoğlu, yetkililerden bilgi alırken, çeşitli hediyeler dağıttı. Türkmenoğlu, ardından bazı engelli vatandaşları evlerinde ziyaret ederek hediyeler verdi. - VAN

Dünya Engelliler Günü, Kayahan Açar, AK Parti, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:36 Antalya'da yaşlı kadının çantasını çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Haber
10:35 Tıraş takımlarını alıp köy okullarının yolunu tuttu - Haber
10:35 Van'da 1 kişinin öldüğü kavga ile ilgili 5 kişi tutuklandı - Haber
10:30 Tuşba Belediyesinden hükümlülere mesleki eğitim - Haber
10:30 Uludereli kadınlar hem öğreniyor hem para kazanıyor - Haber
08:56 "Gizli görev" yalanıyla Cumhurbaşkanlığının adını kullanan defineci müdür, göreve döndü - Haber
08:41 Türkiye'nin yüreğini sızlatan Ceren Özdemir'in ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı: Beni unutmayın - Haber
08:41 "Beştepe'de CHP'li" iddiasını dile getiren Rahmi Turan: Cinayet işlesem, üzerinde bu kadar durulmaz, böyle linç etmek istemezlerdi - Haber
07:25 Türkiye'nin Suriye'de olmasını eleştirenlere Erdoğan sert çıktı: Suriye'nin topraklarında gözümüz yok, gözü olanlar lütfen terk etsin - Haber
04:50 ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, çok sayıda da yaralı var - Haber
5.12.2019 10:41:16