AK Parti heyetinden esnaf ziyareti
Heyetin esnaf ziyareti detayı Esnafla sohbet etmesi Vali Akbıyık'ı ziyaret etmesi detayı Bir dizi ziyaret gerçekleştirmek ve Yüksekova'da kongreye katılmak için kentte gelen AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Erol Kaya kent merkezinden esnafı ziyaret etti.
13.03.2020 18:41 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:45
Heyetin esnaf ziyareti detayıEsnafla sohbet etmesiVali Akbıyık'ı ziyaret etmesi detayı Bir dizi ziyaret gerçekleştirmek ve Yüksekova'da kongreye katılmak için kentte gelen AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Erol Kaya kent merkezinden esnafı ziyaret etti.
Kaya ve beraberindekiler Ak Parti İl Başkalığında partililerle bir araya geldikten sonra kent merkezi Bulvar Caddesinden bulunan esnafları ziyaret ederek bir süre sohbet etti.
Ardından Kaya Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı makamından ziyaret etti.
Kaya'ya AK Parti MKYK Üyesi ve Doğu Anadolu Teşkilat Bölge Koordinatörü Alaattin Parlak, Ak Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç,Ak Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir ve partililer eşlik etti.
Kaya ve beraberindekiler Ak Parti İl Başkalığında partililerle bir araya geldikten sonra kent merkezi Bulvar Caddesinden bulunan esnafları ziyaret ederek bir süre sohbet etti.
Ardından Kaya Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı makamından ziyaret etti.
Kaya'ya AK Parti MKYK Üyesi ve Doğu Anadolu Teşkilat Bölge Koordinatörü Alaattin Parlak, Ak Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç,Ak Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir ve partililer eşlik etti.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :AK Parti heyetinden esnaf ziyareti
Etiketler : Milletvekili, AK Parti, Güncel
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