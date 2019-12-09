Haberler » Güncel » AK Parti heyetinden köy ziyareti - Haber

AK Parti heyetinden köy ziyareti

AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Ali Bulut, beraberindeki heyetle Balotu köyünde vatandaşlarla buluştu.

09.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:13AK Parti heyetinden köy ziyareti
AK Parti İlçe Başkanı Ali Bulut, beraberindeki heyetle Balotu köyünde vatandaşlarla buluştu.

AK Parti İlçe Başkanı Ali Bulut, beraberindeki İl Genel Meclis Üyesi Sait Taşdemir ve yönetimiyle köylülerin sorunlarını dinledi. AK Parti İlçe Başkanı Ali Bulut, AK Parti'nin seçimden seçime değil sürekli halkın yanında olduğunu belirterek, "Önümüzde seçim yok ama bizler AK Parti ailesi olarak yine sizlerin yanındayız. Köyde bulunan su sıkıntısını gidereceğiz. Allah nasip ederse Bulanık'ımızın 56 köy ve 36 mezrasını da dolaşarak, hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz" dedi.

AK Parti iktidarları öncesi Türkiye'de yaşananlar ve bugün itibariyle ülkenin geldiği aşamaları verdiği örneklerle anlatan Ali Bulut, "Bugün itibariyle ülkedeki ve özellikle çiftçimizin tüm sorunlarının çözüldüğü, her şeyin güllük gülistanlık olduğu iddiasında değiliz. Ben köylü çocuğuyum ve sizlerin çektiği sıkıntıları bildiğim kadar nereden nereye de geldiğimizi çok iyi bilmekteyim. Ama çok uzun zaman önce değil; bizlerin ve büyüklerimizin çok iyi bildiği, patos yapmak için o mazot kuyruklarını, tedavi olmak için hastane kuyruklarını, ilaç kuyruklarını, ameliyat sonrası verdiği bıçak paralarını da unutmadık. Biz bugünleri yaşadık. İşte bugünleri yaşayan bu aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımıza inandığı için 18 yıldır onun arkasında duruyor" diye konuştu. - MUŞ

Ali Bulut, AK Parti, Bulanık, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:09 Üniversite öğrencilerine uyuşturucu satan sevgililer adliyede - Haber
16:08 Bağcılar'daki oto galericiler çarşısında cinayet (1) - Haber
16:08 Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Konferansı - Haber
16:04 ABD İstanbul Başkansolosu'ndan Rektör Prof. Dr. Sedat Murat'a ziyaret - Haber
16:04 Bülent Turan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ziyaret - Haber
14:12 Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı - Haber
14:08 25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı - Haber
13:26 Son dakika: Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü - Haber
13:21 'Acillik durumunuz yok' denilerek ambulansa alınmayan hasta, ölümden döndü - Haber
12:58 Son dakika: "Asker karısı gibi ağlıyor" ifadeleriyle tepki çeken MHP Aydın İl Başkanı görevden alındı - Haber
9.12.2019 16:14:10