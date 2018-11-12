AK Parti Heyetinden Müdür Sünnetçioğlu'na Ziyaret

AK Parti Van
İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu
ile milletvekilleri Abdulahat Arvas
ve İrfan Kartal
, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.
Yapılan ziyarette konuşan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Sağlık Bakanlığının Van'da önemli yatırımlar yaptığını belirtti. Sağlıkta en iyi hizmeti vermeye çalışacaklarını da vurgulayan Sünnetçioğlu, sağlık alanında bölgenin sorunlarını yakından takip ederek en iyi hizmeti vermeye çalışacaklarını kaydetti. Van'ın sağlık alanında yapılan çalışmalarla bölgede önde gelen illerin arasında bulunduğunu ifade eden Sağlık Müdürü Doç. Dr. Sünnetçioğlu, amaçlarının Van'daki sağlık hizmetlerindeki kaliteyi en üst seviyelere çıkartmak olduğunu ve bu bağlamda çalışacaklarını söyledi.
AK Parti heyeti ise, Mahmut Sünnetçioğlu'nun sorumluluk bilinciyle hareket eden bir yönetici olduğunu aktararak, hayırlı olsun dileklerini iletti. - VAN
Abdulahat Arvas,Kayhan Türkmenoğlu,Van,Ak Parti
12 Kasım 2018 Pazartesi 16:56