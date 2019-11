AK Parti heyetinin Şemdinli ziyareti (1)

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Fatma Betül Sayan Kaya ve bazı AK Parti milletvekilleri Hakkari 'nin Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde çeşitli programlara katıldı.Kandemir ve Kaya ile beraberlerindekiler, ilk olarak Şemdinli Belediye Başkanlığını ziyaret etti.Belediye Başkanı Tahir Saklı, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar ve partililer tarafından karşılanan Kandemir ile Kaya, daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığında vatandaşlarla bir araya geldi.Kandemir, burada yaptığı konuşmada, Belediye Başkanı Saklı'yı kutlayarak, ilçeye hayırlı hizmetler yapmasını diledi.AK Parti hareketinin başarı ya da başarısızlık üzerinden kendini tanımlayan bir siyasi parti olmadığını belirten Kandemir, çizgilerinin doğruluğuna, hakikat mücadelesine, adalet aşkına yaslandıklarını ve onun üzerinden kendilerini tanımladıklarını ifade etti.Şemdinli'de vatandaşların kendilerine güvenerek belediye hizmetlerini emanet ettiğini vurgulayan Kandemir, şöyle konuştu:"Esasında daha zor bir şeyin kapısını araladık. Hep beraber gerekeni yapıp bu zorluğun altından kalkacağımıza eminim. Birçok badireyi atlattık, çok şeyler başardık. Bizden önce kürsüye çıkan milletvekillerimizin tamamına yakınının Kürtçe konuşuyor olması bu teşkilatın altında çok kıymetli. 'Yaratılanı severiz Yaradan'dan ötürü' diyen, dinine, diline, ırkına, cinsiyetine bakmadan yürekten seven, ayırt etmeden sarılan, onlara hizmet etme aşkı yaşayan bir liderle beraber yol tutuyoruz. Bizlere sorumluluklar düşüyor. Bu bölgemizde siyaset yapan sizlere daha çok sorumluklar düşüyor. Siz bir siyaset dili üreteceksiniz. Kimseye tepeden bakmadan, hesaplaşmadan, ötekileştirmeden, yüreğini, aklını, bütün vatandaşlarımıza açıp insanları kazanacak bu partinin çatısı altına alacak bir siyaset dilini üreteceksiniz.""Dünya terör örgütünün istismarına karşı ses yükseltmiyor"Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ise dünden bu yana Hakkari'de çeşitli programlara katıldıklarını anımsattı.Hakkari'nin bir gelini olarak kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaya, bugünün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olduğunu belirterek, "Biz AK Parti olarak kurulduğumuz günden bu yana şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle mücadele ediyoruz. Kadınlarımız, analarımız bizim en kıymetlilerimizdir. Hiçbir insan evladının şiddete maruz kalmasını kabul edemeyiz. Şiddetle hep birlikte mücadele edeceğiz." diye konuştu.Terör örgütünün yıllarca gencecik kız çocuklarını her türlü şiddete maruz bıraktığını, beyinlerini yıkayarak kimilerini zorla dağa kaçırdığını vurgulayan Kaya, şöyle devam etti:"Oralarda küçücük kız çocuklarının eline silah tutuşturarak zorla istismar ederek bizim evlatlarımızı bu coğrafyanın kızlarını, kadınlarını istismar eden bir terör örgütü vardı. Bugün maalesef biz terörle mücadele ederken dünya da bu terör örgütünün istismarına karşıda bir ses yükselmiyor. Batı medyasının özellikle bu konuda hassasiyet göstermesi, terör örgütlerinin kız çocuklarına, kadınlara karşı uyguladığı şiddetin de altını çizmesi gerekiyor. Unutmamamız gereken Diyarbakırlı annelerimiz var. Orada sadece Diyarbakır'dan anneler yok Türkiye'nin farklı bölgelerinden evladı zorla dağa kaçırılmış ve evlat acısı ile yüreği yanan annelerimiz var. Umuyorum ki onlar da bir an önce evlatlarına kavuşsunlar."PKK'lı teröristlerce evinin önünde katledilen 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti 1'inci sıra milletvekili adayı Ahmet Budak'ın ailesini ziyaret eden Kandemir, Kaya ile beraberindekiler, daha sonra Yüksekova ilçesine geçti.Yüksekova ziyaretiYüksekova'da, AK Parti İlçe Başkanı Naci Bilici ve partililer tarafından karşılanan Kandemir ile Kaya, parti binasında vatandaşların sorunlarını dinledi.Kaya, burada yaptığı konuşmada, Hakkari'nin huzura kavuştuğu sürece İstanbul'da da mutluluğun arttığını, Hakkari'de insanların gözünün içi, çocukların yüzü güldükçe bütün Türkiye'deki insanların yüzünün güldüğünü vurguladı."Kadınlara karşı en büyük şiddeti terör örgütü gencecik kız çocuklarımızı dağa kaçırarak, istismar ederek yapmıştır." diyen Kaya, Batı medyasının terör örgütünün kız çocuklarını nasıl istismar ettiğini haber yapmadığını söyledi.Kandemir de kadınlarla gençlerle büyüklerle kanaat önderleriyle el ele kol kola vererek, bu coğrafyada atılmaya çalışılan kötülük tohumlarına geçit verilmediğini dile getirdi.Daha güzel günlere kapı araladıklarını vurgulayan Kandemir, "Ne yaparlarsa yapsınlar, terör örgütü neyi kullanırsa kullansın, o istismarlarına, yalanlarına geçit vermeyecek kardeşler topluluğu var karşılarında. Bu kadim toprakların bizi bir arada tutan farklılıklarımızı zenginleştiren, bizi bu coğrafyanın çocuklarını kökleriyle beraber burada kayıtla bütün değerlerin bekçiliğini yapan bir ailemiz var." dedi.Kaya ve Kandemir, programın ardından kentten ayrıldı.