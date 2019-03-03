AK Parti İbb Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Adalar Ziyareti

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Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
'ın vatandaşlarla selamlaşmasıBinali Yıldırım'ın AK Parti Adalar
İlçe Başkanlığı'nı ziyaretiBinali Yıldırım'ın vatandaşlara konuşmasından detaylarBinali Yıldırım'ın MHP
Adalar İlçe Başkanlığı'nı ziyareti İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ak Parti Adalar İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Daha sonra ilçe başkanlığı önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.
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Kaynak: AA