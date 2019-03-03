03 Mart 2019, 18:27
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AK Parti İbb Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Adalar Ziyareti

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın vatandaşlarla selamlaşması Binali Yıldırım'ın AK Parti Adalar İlçe Başkanlığı'nı ziyareti Binali Yıldırım'ın vatandaşlara konuşmasından detaylar Binali Yıldırım'ın MHP Adalar İlçe Başkanlığı'nı ziyareti İSTANBUL -...

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın vatandaşlarla selamlaşması
Binali Yıldırım'ın AK Parti Adalar İlçe Başkanlığı'nı ziyareti
Binali Yıldırım'ın vatandaşlara konuşmasından detaylar
Binali Yıldırım'ın MHP Adalar İlçe Başkanlığı'nı ziyareti İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ak Parti Adalar İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Daha sonra ilçe başkanlığı önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti. Binali Yıldırım, Adalar, AK Parti, Güncel
Kaynak: AA