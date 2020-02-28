AK Parti İdlib'deki saldırı sonrası, bugünkü '28 Şubat' etkinliğini iptal ettiğini açıkladı

Rejimin İdlib'deki hain saldırısı sonucu 33 askerimiz şehit olurken 32 askerimiz de yaralandı. Acı olayın ardından AK Parti'den dikkat çeken bir karar geldi. AK Parti, bugün gerçekleşmesi planlanan 28 Şubat Beyazıt Meydanı Porgramı'nı iptal etti.

ETKİNLİK İPTAL EDİLDİ

AK Parti'den yapılan açıklamadai, "Ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü gündemden dolayı bugünkü 28 Şubat Beyazıt Meydanı Programı iptal edilmiştir. Bu vesile ile şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.

33 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Suriye'nin İdlib kentinde, dün akşam saatlerinde Esed rejiminin hain saldırısı sonrası 33 askerimiz şehit olurken, 32 askerimiz de yaralandı.

GÜVENLİK ZİRVESİ'NİN ARDINDAN BAKAN VE KOMUTANLAR SINIRA GİTTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Güvenlik Zirvesi" sonrasında, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile Suriye sınırına gitti.

BİN 709 REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan, Suriye'nin İdlib kentinde 10 Şubat'tan bu yana devam eden operasyonlarda Esed rejimine ait 55 tank, 3 helikopter, 15 zırhlı araç ve 29 obüs imha edildi. 17 günde bin 709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi.

RUSYA: SALDIRIDA UÇAKLARIMIZ YER ALMADI

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Suriyeli muhalifler çatışmasızlık bölgesinde büyük bir saldırı planlıyordu. Türkiye bu bölgede Türk askerlerinin olduğu konusunda bizi bilgilendirmedi. Hava saldırısında Rus uçağı görev almadı. Rusya ateşkesin sürmesi için elinden geleni yaptı" ifadelerine yer verildi.