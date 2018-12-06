06 Aralık 2018, 12:15
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AK Parti Iğdır Belediye Başkan Adayı Adil Aşırım Oldu

AK Parti Iğdır Belediye Başkan Adayı Adil Aşırım Oldu

AK Parti Iğdır Belediye Başkan adayı Adil Aşırım oldu.

AK Parti Iğdır Belediye Başkan adayı Adil Aşırım oldu.

1964'te Iğdır'da doğan Adil Aşırım, ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği mezun olduktan sonra İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlamıştır. Telekomünikasyon sektöründe araştırma ve tasarım mühendisliği yapan Aşırım, çeşitli şirketlerde elektrik-elektronik endüstrisinde yöneticilik de yapmıştır. 20. Dönem TBMM'de milletvekilliği de yapan Adil Aşırım evli ve iki çocuk babasıdır. - ANKARA Bilgisayar,Iğdır,Adil Aşırım
06 Aralık 2018 Perşembe 12:15