AK Parti Iğdır
Belediye Başkan adayı Adil Aşırım
oldu.
1964'te Iğdır'da doğan Adil Aşırım, ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği mezun olduktan sonra İTÜ Bilgisayar
Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlamıştır. Telekomünikasyon sektöründe araştırma ve tasarım mühendisliği yapan Aşırım, çeşitli şirketlerde elektrik-elektronik endüstrisinde yöneticilik de yapmıştır. 20. Dönem TBMM'de milletvekilliği de yapan Adil Aşırım evli ve iki çocuk babasıdır. - ANKARA
Bilgisayar,Iğdır,Adil Aşırım
06 Aralık 2018 Perşembe 12:15