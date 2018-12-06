Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Iğdır Belediye Başkan adayı Adil Aşırım oldu. Peki, AK Parti Iğdır Belediye Başkan adayı olan Adil Aşırım kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Adil Aşırım hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

IĞDIR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN ADİL AŞIRIM KİMDİR?

Adil Aşırım, 1964 yılındaIğdır'da dünyaya geldi. ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nden mezun olduktan sonra İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. Telekomünikasyon sektöründe araştırma ve tasarım mühendisliği yapan Aşırım, çeşitli şirketlerde elektrik-elektronik endüstrisinde de yöneticilik yaptı. 20. dönem TBMM'de milletvekilliği yapan Adil Aşırım evli ve iki çocuk babasıdır. Adil Aşırım, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Iğdır Belediye Başkan adayı oldu.