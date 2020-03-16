AK Parti İl Başkanı Altınsoy fırsatçılara karşı uyardı
AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, koronavirüsü tedbir ve çalışmaları kapsamında haksız kazanç sağlamak isteyen fırsatçılara yönelik vatandaşlara gerekli mercilere şikayet etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.
16.03.2020 13:15 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:15
AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, koronavirüsü tedbir ve çalışmaları kapsamında haksız kazanç sağlamak isteyen fırsatçılara yönelik vatandaşlara gerekli mercilere şikayet etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.
Sürecin başından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan'ın liderliğinde ve kararlılığında, Sağlık Bakanı Koca'nın koordinasyonunda bütün birimler ve bakanlıkların iş birliği içinde, Türkiye'de koronavirüsle mücadele tüm hızıyla sürerken AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, durumdan istifade edip haksız kazanç sağlamak isteyen fırsatçılara karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı.
Söz konusu fırsatçılar gerekli mercilere şikayet etmeleri hususunda vatandaşlardan duyarlı olmalarını isteyen Başkan Altınsoy, "Hazine ve Maliye Bakanlığımız, koronavirüs nedeniyle ürünlerde haksız fiyat artışı ve stokçuluk gibi durumlar için kurulan VİMER 189 İhbar Hattı ile 7 gün 24 saat hizmet verecek şekilde açılan ve görüntü paylaşabilecek. Ayrıca 0552 189 0 189 WhatsApp İhbar Hattına vatandaşlarımızın yaptığı şikayetler doğrultusunda gerekli çalışmalar yapılarak, fırsatçılara göz açtırılmayacak" dedi. - AKSARAY
Sürecin başından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan'ın liderliğinde ve kararlılığında, Sağlık Bakanı Koca'nın koordinasyonunda bütün birimler ve bakanlıkların iş birliği içinde, Türkiye'de koronavirüsle mücadele tüm hızıyla sürerken AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, durumdan istifade edip haksız kazanç sağlamak isteyen fırsatçılara karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı.
Söz konusu fırsatçılar gerekli mercilere şikayet etmeleri hususunda vatandaşlardan duyarlı olmalarını isteyen Başkan Altınsoy, "Hazine ve Maliye Bakanlığımız, koronavirüs nedeniyle ürünlerde haksız fiyat artışı ve stokçuluk gibi durumlar için kurulan VİMER 189 İhbar Hattı ile 7 gün 24 saat hizmet verecek şekilde açılan ve görüntü paylaşabilecek. Ayrıca 0552 189 0 189 WhatsApp İhbar Hattına vatandaşlarımızın yaptığı şikayetler doğrultusunda gerekli çalışmalar yapılarak, fırsatçılara göz açtırılmayacak" dedi. - AKSARAY
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA
Etiketler : Hüseyin Altınsoy, AK Parti, Aksaray, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi
Güncel
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Güncel
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Güncel
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
Güncel
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Güncel
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
Güncel
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
Güncel
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi