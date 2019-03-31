31 Mart 2019, 17:40
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AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak Oyunu Kullandı

AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak Oyunu Kullandı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Başakşehir'de yer alan TOKİ Kayaşehir Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram ŞenocakBaşakşehir'de yer alan  TOKİ Kayaşehir Ortaokulu'nda oyunu kullandı. 

Kent genelindeki bazı okulları ziyaret ederek  sandık görevlilerine kolaylıklar dileyen AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, daha sonra oy kullanacağı Başakşehir'de yer alan TOKİ Kayaşehir Ortaokulu'na geçti. Burada oyunu kullanan Bayram Şenocak, seçimlerin Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulundu.

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Kaynak: DHA