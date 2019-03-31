AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak Oyunu Kullandı

<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ak-parti/' title='AK Parti'>AK Parti</a> İstanbul İl Başkanı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/bayram-senocak/' title='Bayram Şenocak'>Bayram Şenocak</a>, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/basaksehir/' title='Başakşehir'>Başakşehir</a>'de yer alan TOKİ <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/kayasehir/' title='Kayaşehir'>Kayaşehir</a> Ortaokulu'nda oyunu kullandı. <br><br>Kent genelindeki bazı okulları ziyaret ederek sandık görevlilerine kolaylıklar dileyen <a class='keyword' href='/ak-parti/' title='AK Parti'>AK Parti</a> İstanbul İl Başkanı <a class='keyword' href='/bayram-senocak/' title='Bayram Şenocak'>Bayram Şenocak</a>, daha sonra oy kullanacağı <a class='keyword' href='/basaksehir/' title='Başakşehir'>Başakşehir</a>'de yer alan TOKİ <a class='keyword' href='/kayasehir/' title='Kayaşehir'>Kayaşehir</a> Ortaokulu'na geçti. Burada oyunu kullanan Bayram Şenocak, seçimlerin Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulundu.<br><br> - İstanbul