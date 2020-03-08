AK Parti İl Başkanı Çalışkan'dan "Dünya Kadınlar Günü"nde ziyaretler
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir dizi ziyarette bulundu.
08.03.2020 13:12
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir dizi ziyarette bulundu.
AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Çalışkan, KADEM Eskişehir Temsilciği, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Eskişehir Şubesi ve Sarar Fabrikası'nda çalışan kadınları ziyaretinin ardından AK Parti Tepebaşı İlçe Kadın Kolları Teşkilatı ile bir araya geldi.
Açıklamada ifadelerine yer verilen Çalışkan, kadınların huzurlu ve sağlıklı toplumun temel taşı olduğunu vurguladı.
Kadınların bir gün değil her gün baş tacı olduğunu belirten Çalışkan, "Toplumun yapı taşını oluşturan ailenin temel unsurları olan kadınlarımız hayatın her alanında her türlü fedakarlığı göstermekteler. Bu vatan ve millet için canını feda eden nesilleri de yetiştirenler yine kadınlarımız. Ne kadar teşekkür etsek haklarını ödeyemeyiz. Başta şehit ve gazi anneleri ve eşleri olmak üzere şefkatin ve sevginin simgesi olan, geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan tüm kadınlarımızın bu özel gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı.
AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Çalışkan, KADEM Eskişehir Temsilciği, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Eskişehir Şubesi ve Sarar Fabrikası'nda çalışan kadınları ziyaretinin ardından AK Parti Tepebaşı İlçe Kadın Kolları Teşkilatı ile bir araya geldi.
Açıklamada ifadelerine yer verilen Çalışkan, kadınların huzurlu ve sağlıklı toplumun temel taşı olduğunu vurguladı.
Kadınların bir gün değil her gün baş tacı olduğunu belirten Çalışkan, "Toplumun yapı taşını oluşturan ailenin temel unsurları olan kadınlarımız hayatın her alanında her türlü fedakarlığı göstermekteler. Bu vatan ve millet için canını feda eden nesilleri de yetiştirenler yine kadınlarımız. Ne kadar teşekkür etsek haklarını ödeyemeyiz. Başta şehit ve gazi anneleri ve eşleri olmak üzere şefkatin ve sevginin simgesi olan, geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan tüm kadınlarımızın bu özel gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :AK Parti İl Başkanı Çalışkan'dan "Dünya Kadınlar Günü"nde ziyaretler
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Eskişehir, AK Parti, Güncel
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