AK Parti İl Başkanı Çalışkan'dan Esnaf Ziyareti

13 Aralık 2018 Perşembe 15:23



13 Aralık 2018 Perşembe 15:23

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, esnaf ziyaretlerine devam ediyor.AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Asarcıklı Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Çalışkan, çalışanlara "hayırlı işler" diledi.Esnafın istek ve taleplerini dinleyen Çalışkan, Eskişehir'e gönül belediyeciliğin gelmesi gerektiğini belirtti.Bu bağlamda çalışmalara devam ettiklerini belirten Çalışkan, "Önce millet, önce memleket şiarını ilke edinerek çıktığımız bu yolda, çalışmalarımız devam ediyor. Hemşehrilerimizin merkezde yaşadıkları sıkıntıları biliyoruz. Zaten yaptığımız ziyaretlerde gelen sıkıntıların çoğu merkez belediyelerden ötürü kaynaklanan ve ortak sıkıntılar. Allah'ın izniyle 31 Mart yerel seçimlerinden sonra bu sıkıntıları gidereceğiz." ifadelerini kullandı.