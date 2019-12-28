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AK Parti İl Başkanı Çelik: "2020 yılında Çankırı daha iyi olacak diye ümit ediyoruz"

Çankırı AK Parti İl Başkanlığı tarafından İl Danışma Toplantısı düzenlendi.

28.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 28.12.2019 17:27 AK Parti İl Başkanı Çelik:
AK Parti İl Başkanlığı tarafından İl Danışma Toplantısı düzenlendi.

Çankırı AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programa milletvekilleri, belediye ve belde başkanları, il genel ve belediye meclis üyeleri ile partililerin katılımı ile AK Parti genişletilmiş il divan toplantısı Atatürk Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Çelik, "Bizim en büyük gücümüz teşkilatımızdır. AK Parti her zaman kendini yenileyen 18 yaşında olan bir partidir" dedi.

Çalışma ve faaliyetler hakkında da bilgi veren Çelik, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın Çankırı ziyaretinde, ulaşımda yaşanan sorunların yerinde incelendiğini ve sorunların çözümü noktasında çalışmaların başlatılacağını aktararak, "2020 yılında Çankırı iyi olacak diye ümit ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu da bir uyum içerisinde çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, "Çankırı'da bir uyum var, birlik ve beraberlik var. AK Parti ailesinde bencillik olmaz, kibir olmaz, hırs olmaz, gurur ve tepeden bakma olmaz. AK Parti bu davaya inanların partisidir. Şehrimize hizmet noktasında birlik ve beraberlik içinde gayret gösteriyoruz" şeklinde konuştu. - ÇANKIRI

Mustafa Kemal Atatürk, Abdulkadir Çelik, AK Parti, Çankırı, Politika

Kaynak: İHA

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