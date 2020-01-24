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AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu, İMOB'taki Kayserili sanayicileri yalnız bırakmadı

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, CNR İMOB-Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nda stant açan Kayserili sanayicileri ziyaret etti.

24.01.2020 10:54 | Son Güncelleme: 24.01.2020 10:54AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu, İMOB'taki Kayserili sanayicileri yalnız bırakmadı
AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, CNR İMOB-Uluslararası Mobilya Fuarı'nda stant açan Kayserili sanayicileri ziyaret etti.
İl başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, zaman zaman kentte sanayicilerle bir araya gelerek onları dinleyen Çopuroğlu, bu kez dünyanın en büyük mobilya fuarlarından birinde stant açan Kayserili mobilya üreticisi sanayicileri yalnız bırakmadı.
Fuarda Kayserili sanayicilerin stantlarını tek tek ziyaret ederek destek veren Çopuroğlu, diğer yandan İstanbul'da ticaretle uğraşan Kayserili esnaflarla da bir araya geldi.
Uluslararası mobilya fuarı için İstanbul'da olduklarını belirten Çopuroğlu, "Bakanımız, belediye başkanlarımız, teşkilat mensuplarımız ve Kayseri'den gelen heyetlerimizle birlikte şehrimizi temsil eden markalar başta olmak üzere stantlarımızı tek tek ziyaret ediyoruz. Türkiye mobilya sektörünün küresel pazarlara açılmasına vitrin olan bu güzel fuarın şehirlerimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İnşaat Mühendisleri Odası, AK Parti, İstanbul, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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