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AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu Melikgazi Ziraat Odası yönetimini ağırladı

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Ziraat Odası yönetimini ve Büyüktoraman Mahallesi sakinlerini ağırladı.

25.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:00 AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu Melikgazi Ziraat Odası yönetimini ağırladı
AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Ziraat Odası yönetimini ve Mahallesi sakinlerini ağırladı.
AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çopuroğlu, parti binasında Melikgazi Ziraat Odası Başkanı Mahmut Çelebi ile yönetim kurulu üyelerini, ardından da Felahiye ilçesi Büyüktoraman Mahallesi'nden gelen vatandaşları kabul etti.
Ziraat odalarının önemli bir görev üstlendiğini ve çiftçilerin adeta gözü kulağı olduğunu belirten Çopuroğlu, AK Parti iktidarı olarak çiftçilerin desteklenmesine önem verdiklerini kaydetti.
Çopuroğlu, "Çiftçilerimizin temsilcisi konumunda olan ziraat odaları ile bir araya gelerek yaşanan sıkıntı ve sorunların tespiti, çözümü ile ilgili gayret gösteriyoruz. Bu anlamda her zaman çiftçimizin yanındayız ve onların ülke ekonomisine üreterek verdikleri destekleri biliyoruz. Bunun farkındayız. Bu yönüyle de destek ve katkılarımız her zaman olacaktır." ifadelerini kullandı.
Büyüktoraman Mahallesi sakinleriyle de bir araya gelen Çopuroğlu, mahalle temsilcileriyle fikir alışverişinde bulundu.

Büyüktoraman, Melikgazi, AK Parti, Güncel

Kaynak: AA

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