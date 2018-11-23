AK Parti İl Başkanı Filiz, Öğretmenler Günü'nü Kutladı

23 Kasım 2018 Cuma 12:16



23 Kasım 2018 Cuma 12:16

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasında, 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirmesinde, öğretmenlerin paylarının çok büyük olduğunu kaydetti.Filiz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, öğretmenlerin, insanı en ideal şekilde eğitmek suretiyle geleceğin Türkiye'sini, dahası geleceğin dünyasını inşa etmek gibi son derece kutsal bir vazifeyi icra etkilerini belirtti.Milletleri yücelten, onları diğer milletlerden üstün hale getiren en önemli faktörün eğitim olduğunu dile getiren Filiz, şunları kaydetti:"Bilimde, sanatta, kültürde ve ekonomide gelişmiş, ilerleyen toplumlar hep eğitim sorunlarını çözmüş olanlardır. Eğitim ordusu güçlü olmayan bir milletin, diğer alanlarda kalıcı başarılar kazanması, uygarlık yolunda ilerlemesi mümkün değildir. En büyük yatırımın, insana ve eğitime yapılan yatırım olduğu unutulmamalıdır. Hiç şüphe yok ki insana yapılan yatırım, yatırımların en önemlisi ve en uzun vadeli olanıdır. Geleceği aydınlık ve daha müreffeh bir Türkiye ancak kendisini daima yenileyen öğretmenlerimizin, en son ve yeni bilgilerle donatacağı çocuklarımız ve gençlerimiz sayesinde şekillenecektir."Filiz, Kur'an için inen ilk vahyin "oku" olduğunu ve milletçe eğitime, öğretime, ilme, alime, öğretmene derin bir saygıyla muhabbetle yaklaşıldığını belirterek, şunları ifade etti:"Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasında, 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirmesinde, öğretmenlerimizin payı çok büyük. Ülkemiz gelecek hedeflerine, ideallerine, öğretmenlerimizin yüksek katkıları sayesinde, öğretmenlerimizin yetiştirdikleri özgür düşünceli, sorgulayan, nitelikli nesiller sayesinde çok daha kolay ulaşacak."