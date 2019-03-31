AK Parti İl Başkanı Güler Oyunu Kullandı

AK Parti Adana
İl Başkanı Şerif Güler, eşi ve oğluyla birlikte sandığa giderek oyunu kullandı.
Güler, Merkez Çukurova
İlçesi Güzelyalı Mahallesi
'ndeki Nigahi Soykan İlköğretim Okulu 1092 numaralı sandıkta ailesiyle birlikte oyunu kullandı.
Seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Güler, "Biz de Güler Ailesi olarak eşim ve oğlumla beraber geldik, oyumuzu kullandık. Ben sandık kurullarında görev yapan siyasi parti temsilcilerine ve devlet memuru olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.
Merkez, Güzelyalı Mahallesi, Adana, AK Parti, Güncel
Kaynak: AA