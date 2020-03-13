AK Parti İl Başkanı Gür Ankara'da tedavi gören Ahmet'i ziyaret etti
AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, beyin erimesi hastalığına yakalanan 5 yaşındaki Ahmet Çınar Abay'ı Ankara'da ziyaret etti.
13.03.2020 15:05 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:05
AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür , beyin erimesi hastalığına yakalanan 5 yaşındaki Ahmet Çınar Abay'ı Ankara 'da ziyaret etti.
Gür Ankara'da tedavi gören Ahmet Abay ve ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Gür, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "Ankara'da tedavi gören hemşehrilerimizi fırsat buldukça ziyaret etmeye çalışıyoruz. Bugün de Ahmet'i ve ailesini ziyaret ettik. Küçük Ahmet'e Allah'tan acil şifalar diliyorum. İnşallah en yakın zamanda eski sağlığına kavuşur. Bu tür ziyaretler hastalarımıza moral oluyor. Başka şehirlerde tedavi gören hemşehrilerimize elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Her zaman onların yanındayız" dedi.
Fatma ve İhsan Abay çifti ise ziyaretten dolayı teşekkür ederek duydukları memnuniyeti dile getirdi. - BATMAN
Gür Ankara'da tedavi gören Ahmet Abay ve ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Gür, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "Ankara'da tedavi gören hemşehrilerimizi fırsat buldukça ziyaret etmeye çalışıyoruz. Bugün de Ahmet'i ve ailesini ziyaret ettik. Küçük Ahmet'e Allah'tan acil şifalar diliyorum. İnşallah en yakın zamanda eski sağlığına kavuşur. Bu tür ziyaretler hastalarımıza moral oluyor. Başka şehirlerde tedavi gören hemşehrilerimize elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Her zaman onların yanındayız" dedi.
Fatma ve İhsan Abay çifti ise ziyaretten dolayı teşekkür ederek duydukları memnuniyeti dile getirdi. - BATMAN
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Güncel
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Güncel
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Güncel
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Güncel
Koronavirüsten dolayı eşiyle boşalan mağazalara giden Quaresma, 300 bin TL'lik alışveriş yaptı
Güncel
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
Güncel
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor