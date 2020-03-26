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AK Parti İl Başkanı Gür'den koronavirüsü uyarısı

AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak için Sağlık Bakanlığı'nın aldığı tedbirlere uyulmasını istedi.

26.03.2020 10:06 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:22
AK Parti İl Başkanı Gür'den koronavirüsü uyarısı
AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür , tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak için Sağlık Bakanlığı'nın aldığı tedbirlere uyulmasını istedi.
Gür yaptığı açıklamada, henüz aşısı ve kesin tedavisi olmayan bu hastalıktan en iyi korunma yolu, virüsün bulaşmasını engellemek olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Alınan ve tavsiye edilen tedbirlerin tamamı hem kendimizin, hem de diğer insanların sağlığını koruma amaçlıdır. En iyi korunma yöntemi, herkesin kendi kendine alacağı tedbirlerdir. Hiç kimse özensizliği sebebiyle toplumun sağlığını tehlikeye atma hakkına sahip değildir. Toplumun tamamının sağlığı ve huzuru için bireyler olarak her birimizin fedakarlıkta bulunma sorumluluğu vardır. Dünyadaki diğer ülkeler gibi Türkiye'deki tedbirler de salgın riski ortadan kalkana kadar geçici olarak uygulanacaktır."
Gür, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, koronavirüsün ekonomik etkilerini azaltmak için açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin önemine işaret ederek, "Salgından dolayı etkilenen sektörlere can simidi olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlıklarımız kendi görev alanlarıyla ilgili tedbirleri hızlıca devreye alıyor ve almaya devam edecektir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin avantajlarını görebiliyoruz. Artık devletimiz çok daha hızlı insiyatif alabiliyor ve etkin bir mücadele örneği gösteriyor. " dedi.
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Kaynak: AA

Etiketler: AK Parti, Batman, Gür, Güncel

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