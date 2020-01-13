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AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu: "2020 yılında Yüksek Hızlı Tren'e kavuşacağız"

AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, Sivas'ın 2020 yılında Yüksek Hızlı Tren'e (YHT) kavuşacağını söyledi.

13.01.2020 14:10 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:10AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu:
AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, Sivas'ın 2020 yılında Yüksek Hızlı Tren'e (YHT) kavuşacağını söyledi.
Aksu, beraberindeki İl Başkan Yardımcısı Fatih Duman, İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Polat, İl Gençlik Kolları Başkanı Fatih Sakarya ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı Sivas Bürosu'nu ziyaret etti.
Mart ayı itibarıyla ilçe kongrelerine başlayacaklarını aktaran Aksu, il kongreleriyle ilgili sürecin ise eylül ayında başlayacağını belirtti.
Tüm il kongrelerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılmasının planlandığını dile getiren Aksu, "İnşallah yeniden Cumhurbaşkanımızı Sivaslılarla buluşturacağız. Cumhurbaşkanımızı ağırlamanın onurunu bir kez daha yaşayacağız." diye konuştu.
Ankara-Sivas YHT çalışmalarına da değinen Aksu, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayarak, "İnşallah, 2020 yılında Sivas'ı YHT ile buluşturacağız." dedi.
İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Polat da kongre süreci nedeniyle çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini ifade etti.
İl Gençlik Kolları Başkanı Fatih Sakarya ise çalışmalarını ağırlıklı olarak üniversite gençliği üzerinde yoğunlaştırdıklarını dile getirerek, kongre sürecinin herkese hayırlı olmasını diledi.

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Kaynak: AA

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