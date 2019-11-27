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AK Parti İl Başkanı Hızlı'dan Başkan Ergün'e ziyaret

Geçtiğimiz günlerde AK Parti İl Başkanlığı görevine atanan Salih Hızlı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti.

27.11.2019 16:55 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:00AK Parti İl Başkanı Hızlı'dan Başkan Ergün'e ziyaret
Geçtiğimiz günlerde AK Parti İl Başkanlığı görevine atanan Salih Hızlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ergün, Başkan Hızlı'ya hayırlı olsun dileklerini iletti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, yönetim kurulu üyeleri, İl Kadın Kolları Başkanı Aynil Yavaş ve İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök'ü makamında konuk etti. Konuklarıyla tek tek tokalaşan Başkan Ergün'e, Başkan Hızlı ve yönetimi çiçek takdim etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ergün, Hızlı ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun diledikleri iletti. - MANİSA

Cengiz Ergün, Salih Hızlı, AK Parti, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

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