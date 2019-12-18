Haberler » Politika » AK Parti İl Başkanı Hızlı'dan Gördes, Demirci ve Köprübaşı teşkilatlarına ziyaret - Haberler

AK Parti İl Başkanı Hızlı'dan Gördes, Demirci ve Köprübaşı teşkilatlarına ziyaret

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Gördes, Demirci ve Köprübaşı teşkilatlarını ziyaret ederek kongre süreci ve 2023 seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

18.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:14AK Parti İl Başkanı Hızlı'dan Gördes, Demirci ve Köprübaşı teşkilatlarına ziyaret
AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, , ve teşkilatlarını ziyaret ederek kongre süreci ve 2023 seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.
AK Parti Demirci İlçe Başkanlığı ziyaretinde konuşan Hızlı, kongreleri birlik ve beraberlik içinde yapacaklarını söyledi.
Hızlı, her daim sahada vatandaşlarla birlikte olacaklarını belirterek, "Belediye başkanımız çok başarılı çalışmalar yapıyor. Demirci'ye 3 bakanın ziyareti programında ilçenin yatırımları ve talepleri en üst düzeyde iletildi. Demirci'nin bakanı olması bir şans. Yeni bir sürece giriyoruz. Kongre sürecimiz başlıyor. Bu süreç bir yenilenme sürecidir. Manisa İl Başkanlığı olarak tüm ilçelerimiz ile birlik ve beraberlik içinde kongrelerimizi ahenk içinde tamamlayacağız. Her seçim önemli olduğu kadar 2023 seçimle çok daha önem arz ediyor. Hızla 2023 seçimlerine hazırlanacak, Türkiye'nin kalkınma ve istikrarlı yürüyüşü devam edecek." dedi.
İl Başkanı Salih Hızlı, daha sonra Demirci Belediyesine geçerek Belediye Başkanı Selami Selçuk'u makamında ziyaret etti.

Köprübaşı, AK Parti, Demirci, Gördes, Politika

Kaynak: AA

Politika

Son Dakika Haberleri

18:51 Bakan Kurum: 100 bin sosyal konut kampanyası ilk defa 1 yılda yapılıyor (2) - Haberler
18:45 Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Ali Babacan'ın TV kanalı alacağı iddia edildi - Haberler
18:44 Çalıntı otomobil ile mazot çalan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
18:43 Rabia Naz başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerini Araştırma Komisyonu toplandı - Haberler
18:39 Yol süpürme aracı ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
18:00 6 çocuk annesi eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü - Haberler
17:26 Diyarbakır'da 4 jandarma personeli, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı - Haberler
17:23 Azil oylaması öncesi Trump'tan zehir zemberek sözler - Haberler
17:13 Suriyeli aile, iki çocuğunu bir gün arayla feci şekilde kaybetti - Haberler
18.12.2019 18:55:26