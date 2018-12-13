AK Parti İl Başkanı Kalaycı'ya Ziyaret

BARTIN (AA) – Hindistan
'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda +81 kiloda ikinci olarak gümüş madalya kazanan Şennur Demir, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı'yı ziyaret etti.
Demir, şampiyona hakkında bilgi verdiği ziyarette, takım olarak yurt dışında Türk bayrağını dalgalandırma amacında olduklarını söyledi.
Demir, "İlimizi ve ülkemizi elimden geldiğince en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Kalaycı da Demir'in uluslararası alanda ülkeyi başarıyla temsil ettiğini ve kendilerinin de bundan gurur duyduklarını belirterek başarısının devamını diledi.
13 Aralık 2018 Perşembe 14:09