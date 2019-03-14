AK Parti İl Başkanı, Kendisine "Çaldınız" Diye Seslenen Seçmene Sert Çıktı

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, İl Başkanı İhsan Koca ve milletvekilleri seçim bürosu açılışına katıldı.

Açılışta konuşan, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca'ya bir vatandaş "Çaldınız" diye seslenince AK Partili başkan seçmene, "İspatlamazsanız namussuzsunuz, şerefsizsiniz" diye bağırdı.

İŞTE İHSAN KOCA'NIN O KONUŞMASI:

"Şimdi böyle güzel bir toplantıyı, iki tane arkadaşımızın kafasını bulandırarak bozmaya çalışanlara bir şey söylemek istiyorum. Onlar inandıkları için öyle söylüyorlar. Gardaş, ben buradayım. Bir kuruş çaldığımızı İspat edersen haklısın ama sana değil sana söyleyenlere söylüyorum. İspat edemezseniz namussuzsunuz, şerefsizsiniz. Biz millet için buradayız. Eğer iddiası olan varsa ispat eder. İspat edemezse namussuzdur, şerefsizdir, alçaktır. İki tane gencin slogan atmasıyla bir yere varamazsınız. Defol git serseri. Problem yok. Bizim aramıza girmeye çalışan fitne tohumlarına izin vermeyeceğiz. Burada iki tane kendini bilmez bu kalabalığın huzurunu bozamaz. Ben bu iftirayı kabul etmiyorum Bana 'Hırsız' diyen ya çıkar İspatlar ya da ben ona 'Sen şerefsizsin, sen namussuzsun' derim."