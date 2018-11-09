AK Parti İl Başkanı Kılıç'a Ziyaret

Tarım, Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇBİR-SEN) Sakarya
Şube Başkanı Ahmet Akbulut
ve TÜRK ULAŞIM-SEN Sakarya Şube Başkanı Ali Azem Fındık, AK Parti
İl Başkanı Fevzi Kılıç
'ı makamında ziyaret etti.
Kılıç, burada yaptığı konuşmada, bir yandan 30 Mart yerel seçim çalışmalarını sürdürdüklerini, bir yandan da partiye ve Sakarya'ya hizmet etmenin gayreti içinde olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın tercihleriyle oturdukları makamda kendilerinin vatandaşlardan zerre kadar farkı olmadığını vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:
"Beni tanıyanlar iyi bilir, biz halkımıza değer veriyor ve önemsiyoruz. Bu nedenle mesai mefhumu gözetmeksizin her gün il başkanlığımızda sorununu dile getirmek isteyen vatandaşlarımızla buluşuyor, onların talep ve önerilerini dinliyoruz. Bu çok önemli, halkımız bize ne diyorsa, dediği şeyi gerekli yerlere iletiyor ve gereğini yapıyoruz. 16 yıldır iktidar olmamızın özeti de işte budur. Biz halkla iç içeyiz. Ben her vatandaşımızla sürekli yüz yüze görüşme yapıyorum. Tek tek dinliyor ve sorununu çözme gayreti içerisinde oluyorum. Kapımız, telefonumuz sürekli herkese sonuna kadar açıktır. Sakaryamızı, hemşerilerimizle birlikte yönetiyoruz, yönetmeye de devam edeceğiz. AK Parti kadroları olarak halkımızın emrinde ve hizmetindeyiz."
Sakarya,Ak Parti