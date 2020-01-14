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AK Parti İl Başkanı Kılıç, gazetecilerle buluştu

AK Parti Mardin İl Başkan Faruk Kılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

14.01.2020 16:54 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:54AK Parti İl Başkanı Kılıç, gazetecilerle buluştu
AK Parti İl Başkan Faruk Kılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Kılıç, bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Mardin'in düzenlenen operasyonlarla huzurlu bir şehir haline geldiğini belirtti.
AK Parti sayesinde Türkiye'de büyük değişim olduğunu işaret eden Kılıç, "İktidara geldiği günden bugüne Türkiye kendi içindeki sıkıntıları çözerek dünya mazlumlarının yardımına koştu. Devletimiz artık dünyaya karşı duracak güçtedir. AK Parti 18 yıllık iktidar sürecinde gösterdiği çaba hız kesmeden devam edecektir." dedi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Faruk Kılıç, AK Parti, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

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