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AK Parti İl Başkanı Öz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çiftçilerin destek talebini iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanlarıyla telekonferans yoluyla bir toplantı düzenledi.

04.04.2020 17:34 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:34
AK Parti İl Başkanı Öz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çiftçilerin destek talebini iletti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanlarıyla telekonferans yoluyla bir toplantı düzenledi. Toplantıya katılan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, çiftçilerin destek talebini iletti.

Çiftçi Tohum İstiyor

COVID-19 mücadelesi kapsamında tarımsal faaliyetlerin önemine değinen Başkan Mehmet Emin Öz, "Sayın Cumhurbaşkanım, hepimizin malumu salgın hastalıklar tarih boyunca var olmuştur, bundan sonra da olacaktır. Bu dönemlerin insana öğrettiği bir şey de tarımın diğer birçok şeyden çok daha önemsenmesi gerektiğidir. Özellikle buğdayın önümüzdeki dönemlerde öneminin bir kez daha anlaşılacağı kanaatindeyiz. Şehrimiz de 825 kilometrekarelik Erzurum ve 700 kilometrekarelik Pasin Ovası gibi çok önemli ovalara sahip. COVID-19 mücadelesi kapsamında tarımsal açıdan hazırlıklı olmak adına daha fazla üretim yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Tarım Bakanlığımız şu anda 7 bin dekara kadar tohum desteği veriyor. Bunu 10-15 bin dekara kadar çıkarabilirsek hem COVID-19 ile mücadeleye tarımsal açıdan önemli katkı sunmuş olacağız hem de çiftçimizin talebini karşılamış olacağız. Bu vesileyle çiftçimizin talebini arz etmek istiyorum" dedi.

Erdoğan: Tarım bugün petrol kadar önemli

COVID-19'un tüm dünyayı etkisi altına almış olması nedeniyle olası her senaryoya karşı hazırlıklı olmak istediklerini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi: "Bugün için tarıma her zamankinden daha çok önem vermek durumundayız. Bu nedenle tarımsal açıdan yapılacak her üretimi önemsiyoruz. Şimdi siz Erzurum ve Pasin Ovası'nı söylüyorsunuz, aynı şekilde Konya Ovamız, Trakya Ovamız gibi son derece önemli ovalara sahibiz. Şu anda petrol neyse tarım da odur. Gıda, Tarım ve Hayvan Politikaları adı altında yeni bir kurulun hazırlığı içerisindeyiz. Bu durumu hep birlikte bir değerlendirelim." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, AK Parti, Güncel
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